Путин заявил о непрерывном контакте с Пашиняном по ситуации в Карабахе

Президент Путин: обсуждение вопроса по Нагорному Карабаху с Пашиняном не прекращалось

Президент России Владимир Путин сообщил, что находится в постоянном контакте с премьер-министром Армении Николом Пашиняном по нагорно-карабахской ситуации. Об этом он заявил на встрече с премьером республики, его слова приводит ТАСС.

«Разумеется, одним из самых чувствительных вопросов является обстановка, связанная с обеспечением безопасности вокруг Нагорного Карабаха», — подчеркнул президент.

Премьер Армении высоко оценил миссию российских миротворцев в Карабахе, уточнив, что это «непростая» задача.

На пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке Пашинян заявил об угрозе дестабилизации обстановки на Южном Кавказе из-за концентрации внимания мирового сообщества на украинской ситуации.

Он упомянул важность стратегического союзничества с Россией, поскольку она – «главный фактор безопасности Армении».