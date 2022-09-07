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Пашинян оценил деятельность российских миротворцев в Карабахе

Лидер Армении Пашинян высоко оценил миссию российских миротворцев в Карабахе
Никол Пашинян

Никол Пашинян. Фото: Сергей Бобылев / TASS Host Photo Agency / Reuters

Армения высоко оценивает миссию российских миротворцев в Карабахе, понимая, что это «непростая» задача, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. Слова армянского лидера приводит ТАСС.

«Я тоже хочу отметить миссию российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Нужно признать, что это непростая миссия. Мы очень высоко ценим деятельность российских миротворцев в Нагорном Карабахе, в Лачинском коридоре, это очень важно подчеркнуть. В обеспечении безопасности в Нагорном Карабахе есть нюансы, которые мы всегда обсуждаем, сегодня тоже было бы кстати это обсудить», — сообщил Пашинян.

Ранее премьер-министр Армении заявил, что есть силы, которые пытаются использовать боевые действия и кризис на Украине для дестабилизации ситуации в Закавказье. По его словам, эти силы стремятся извлечь выгоду из отвлеченности России с тем, чтобы достичь своих целей.

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