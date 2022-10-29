Кремль ответил на вопрос о продлении мандата российских миротворцев в Карабахе

Песков призвал дождаться саммита с Арменией, где решится вопрос мандата миротворцев из РФ

Для решения вопроса продления мандата российских миротворцев в Карабахе нужно дождаться трехстороннего саммита Армения-Азербайджан-Россия. Так на соответствующий вопрос журналистов РИА Новости ответил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Нужно дождаться самой встречи», — призвали в Кремле.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов продлить пребывание миротворцев России в Карабахе на десять, пятнадцать или двадцать лет.

26 октября пресс-секретарь президента России заявил, что ведется подготовка трехсторонней встречи российского лидера с его азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и Пашиняном.