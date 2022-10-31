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17:25, 31 октября 2022Бывший СССР

Азербайджан выдвинул пять принципов по нормализации отношений с Арменией

Президент Азербайджана Алиев заявил о пяти принципах для нормализации отношений с Арменией
Ильхам Алиев

Ильхам Алиев. Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку выдвинул пять основных принципов для нормализации отношений с Ереваном. Об этом он рассказал в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным, пишет РИА Новости.

Принципы ранее были озвучены МИД Азербайджана. Баку предлагает прийти к взаимному признанию суверенитета и нерушимости границ двух государств, подтвердить взаимное отсутствие территориальных претензий, воздержаться от угрозы безопасности, провести делимитацию и демаркацию границы, а также открыть транспортное сообщение и коммуникации.

«Все это фундаментальные принципы международного права, думаю, что на этой основе можно достичь нормализации», — заявил Алиев.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности Еревана разблокировать региональные коммуникации с Баку.

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Алевтина Запольская
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