Журналист Боуз раскритиковал фон дер Ляйен за слова о влиянии Турции на Евросоюз

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен высказалась о якобы влиянии Турции на Евросоюз, чтобы приблизить Тель-Авив к противостоянию с Анкарой. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X.

Он утверждает, что Израиль хочет «разобраться» с Турцией, однако для этого турки должны сначала выйти или быть изгнанными из Североатлантического альянса.

«Фон дер Лгунья уже начала приближать Еврорейх к Тель-Авиву по этому вопросу, предупреждая о "турецком влиянии"», — раскритиковал заявление главы Еврокомиссии журналист. Конфронтация с Турцией будет «следующим фронтом после Ирана», предрек Боуз.

Ранее Еврокомиссия пообещала дать разъяснения по поводу недавнего высказывания председателя Урсулы фон дер Ляйен о Турции, вызвавшего недоумение у Анкары. Фон дер Ляйен, говоря о расширении ЕС, заявила, что он должен охватить весь европейский континент для якобы защиты от влияния России, Турции или Китая.