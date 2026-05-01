05:14, 1 мая 2026

Фон дер Ляйен раскритиковали за попытку развязать новый конфликт

Марина Совина

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен высказалась о якобы влиянии Турции на Евросоюз, чтобы приблизить Тель-Авив к противостоянию с Анкарой. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X.

Он утверждает, что Израиль хочет «разобраться» с Турцией, однако для этого турки должны сначала выйти или быть изгнанными из Североатлантического альянса.

«Фон дер Лгунья уже начала приближать Еврорейх к Тель-Авиву по этому вопросу, предупреждая о "турецком влиянии"», — раскритиковал заявление главы Еврокомиссии журналист. Конфронтация с Турцией будет «следующим фронтом после Ирана», предрек Боуз.

Ранее Еврокомиссия пообещала дать разъяснения по поводу недавнего высказывания председателя Урсулы фон дер Ляйен о Турции, вызвавшего недоумение у Анкары. Фон дер Ляйен, говоря о расширении ЕС, заявила, что он должен охватить весь европейский континент для якобы защиты от влияния России, Турции или Китая.

