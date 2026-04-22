02:13, 22 апреля 2026Мир

В Турции запросили объяснений после неоднозначного высказывания фон дер Ляйен

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Dts Nachrichtenagentur / Globallookpress.com

Европейская комиссия (ЕС) пообещала дать разъяснения по поводу недавнего высказывания председателя Урсулы фон дер Ляйен о Турции, вызвавшее недоумение у Анкары. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на представителя ЕК Паулу Пиньо и неназванного турецкого дипломата.

Отмечается, что фон дер Ляйен, говоря о расширении Евросоюза (ЕС), заявила, что он должен охватить весь европейский континент для якобы защиты от влияния России, Турции или Китая. Как сообщил турецкий источник, после этого Анкара направила запрос в ЕК для уточнения, верно ли СМИ передали ее слова.

«Европейская комиссия заявила, что высказывание было вырвано из контекста и по нему будут даны разъяснения», — пишет Bloomberg.

По словам Пиньо, фон дер Ляйен не сравнивала Турцию с другими странами, а это упоминание было признанием ее геополитического влияния, размера и амбиций. Она подчеркнула, что Анкара является «важным партнером в регионе как в экономическом, так и в политическом плане».

Ранее фон дер Ляйен призвала европейские страны развивать зеленую и ядерную энергетику, чтобы избежать зависимости от углеводородных энергоносителей.

