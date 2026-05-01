Посол Мешков: Франция мешает достижению мира между Россией и Украиной

Франция является одной из главных сил в Европейском союзе (ЕС), мешающих достижению долгосрочного мира между РФ и Украиной. Такое мнение в интервью РИА Новости выразил российский посол в Париже Алексей Мешков.

«Франция в рамках Евросоюза является одним из главных моторов деятельности, направленной на недопущение долгосрочного мира между Россией и Украиной», — отметил он.

Как утверждает дипломат, Франция предпринимает шаги по срыву всевозможных договоренностей.

Ранее Мешков рассказал, что Париж не пригласил представителей РФ на празднование Дня победы над фашизмом, который отмечается 8 мая. Он отметил, что Франция уже несколько лет не зовет Россию.