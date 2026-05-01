05:44, 1 мая 2026Мир

В России назвали мешающую достижению мира с Украиной страну

Марина Совина
Фото: Abdul Saboor / Reuters

Франция является одной из главных сил в Европейском союзе (ЕС), мешающих достижению долгосрочного мира между РФ и Украиной. Такое мнение в интервью РИА Новости выразил российский посол в Париже Алексей Мешков.

«Франция в рамках Евросоюза является одним из главных моторов деятельности, направленной на недопущение долгосрочного мира между Россией и Украиной», — отметил он.

Как утверждает дипломат, Франция предпринимает шаги по срыву всевозможных договоренностей.

Ранее Мешков рассказал, что Париж не пригласил представителей РФ на празднование Дня победы над фашизмом, который отмечается 8 мая. Он отметил, что Франция уже несколько лет не зовет Россию.

    Последние новости

    В России назвали мешающую достижению мира с Украиной страну

    В Госдуме напомнили о графике повышения пенсий в 2026 году

    Россиянам назвали самые распространенные схемы мошенников

    Посольству России в европейской столице заблокировали карты для оплаты бензина

    Такер Карлсон назвал виновных в уничтожении Украины

    Фон дер Ляйен раскритиковали за попытку развязать новый конфликт

    В Москве стартовал сезон фонтанов

    В США сделали неожиданное заявление о новых регионах России

    Во время визита Карла III в США произошел неприятный инцидент

    Латвийцы оказались недовольны отношением к украинским беженцам

    Все новости
