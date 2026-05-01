05:24, 1 мая 2026Мир

Посольству России в европейской столице заблокировали карты для оплаты бензина

Посол РФ во Франции Мешков: В Париже заблокировали карты для оплаты топлива
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Российскому посольству в Париже заблокировали банковские карты для оплаты топлива. Об этом сообщил РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков.

Он отметил, что история проблем со счетами у диппредставительства «практически перманентна». В частности, с подачи бельгийского банка посольству заблокировали карточки на оплату бензина. Кроме того, при попытке провести оплату через французский банк, посольство также столкнулось с блокировкой платежа.

Дипломат подчеркнул, что это является нарушением и Венской конвенции, а также тех исключений, которые Европейский союз делает из санкционных списков. Данный прецедент он назвал «существенным ударом», отметив крайне высоких цен на топливо в Европе.

Ранее Алексей Мешков сообщил, что Франция не пригласила представителей России на празднование окончания Второй мировой войны 8 мая.

    Последние новости

    «Тотальный хаос». Трамп заявил о победе над Ираном и обвинил НАТО в доведении Украины до полного бардака

    В России назвали мешающую достижению мира с Украиной страну

    Посольству России в европейской столице заблокировали карты для оплаты бензина

    Такер Карлсон назвал виновных в уничтожении Украины

    Фон дер Ляйен раскритиковали за попытку развязать новый конфликт

    В Москве стартовал сезон фонтанов

    В США сделали неожиданное заявление о новых регионах России

    Во время визита Карла III в США произошел неприятный инцидент

    Латвийцы оказались недовольны отношением к украинским беженцам

    Евродепутат назвал сроки принятия нового пакета санкций ЕС

    Все новости
