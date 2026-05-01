В Госдуме напомнили о графике повышения пенсий в 2026 году

Депутат Бессараб: Индексация для работающих пенсионеров пройдет 1 августа

С 1 апреля в России уже повысили социальные пенсии и пенсии бюджетников и госслужащих, напомнила член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб. В беседе с «Лентой.ру» она сообщила, что следующее повышение запланировано на 1 августа.

«Работающим пенсионерам будет произведена индексация за 2025 год. Им прибавят те индивидуальные пенсионные коэффициенты, которые они заработали за этот период», — пояснила депутат.

Других повышений, по ее словам, в ближайшее время не ожидается.

Ранее сообщалось, что средний размер пенсии работающих россиян превысил 23,4 тысячи рублей в марте 2026 года. Так, на 1 марта пенсия работающих граждан составляла 23 461 рублей, в аналогичный период годом ранее она была меньше, около 20 972 рублей. Таким образом, за год выплаты выросли примерно на 2,5 тысячи.

