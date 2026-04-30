Назван средний размер пенсии работающих россиян

04:14, 30 апреля 2026

Соцфонд: Средний размер пенсии работающих россиян превысил 23,4 тыс. рублей
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Средний размер пенсии работающих россиян превысил 23,4 тысячи рублей в марте 2026 года, такие данные называет РИА Новости со ссылкой на материалы Социального фонда России.

По его информации, на 1 марта пенсия работающих граждан составляла 23 461 рублей, в аналогичный период годом ранее она была меньше, около 20 972 рублей. Таким образом, за год выплаты выросли примерно на 2,5 тысячи.

Самый низкий средний размер пенсии фиксируется в Дагестане (16 870 рублей), а самый высокий — на Чукотке (38 581 рубль).

Ранее сообщалось, что в 2027 году работающим пенсионерам пересчитают пенсии.

