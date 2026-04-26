40 лет Чернобылю. Как одна страшная ночь изменила мир?

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
03:08, 26 апреля 2026

Одной категории россиян в 2027 году пересчитают пенсии

Юлия Мискевич
Юлия Мискевич

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

В 2027 году работающие пенсионеры смогут рассчитывать на дополнительное увеличение пенсионных выплат. Как сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия»), с 1 августа будет проведен беззаявительный перерасчет страховых пенсий.

Парламентарий пояснил, что после возобновления индексации пенсий для работающих пенсионеров с 1 января 2025 года на них вновь распространяется общий порядок повышения страховых пенсий. Дополнительно ежегодно 1 августа им пересчитывают выплаты с учетом страховых взносов, перечисленных работодателем. При этом максимальная прибавка ограничена тремя индивидуальными пенсионными коэффициентами.

Говырин также отметил, что в апреле обсуждалась возможность двух индексаций пенсий в 2027 году, однако юридически речь идет только о страховых пенсиях.

Ранее в Госдуме предложили увеличить федеральное пособие при рождении ребенка с 28,4 тысячи до 50 тысяч рублей. В настоящий момент совокупный размер поддержки семьи при рождении ребенка напрямую зависит от места проживания, что создает неравенство между регионами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok