Одной категории россиян в 2027 году пересчитают пенсии

Депутат Говырин: В 2027 году работающим пенсионерам пересчитают пенсии

В 2027 году работающие пенсионеры смогут рассчитывать на дополнительное увеличение пенсионных выплат. Как сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия»), с 1 августа будет проведен беззаявительный перерасчет страховых пенсий.

Парламентарий пояснил, что после возобновления индексации пенсий для работающих пенсионеров с 1 января 2025 года на них вновь распространяется общий порядок повышения страховых пенсий. Дополнительно ежегодно 1 августа им пересчитывают выплаты с учетом страховых взносов, перечисленных работодателем. При этом максимальная прибавка ограничена тремя индивидуальными пенсионными коэффициентами.

Говырин также отметил, что в апреле обсуждалась возможность двух индексаций пенсий в 2027 году, однако юридически речь идет только о страховых пенсиях.

Ранее в Госдуме предложили увеличить федеральное пособие при рождении ребенка с 28,4 тысячи до 50 тысяч рублей. В настоящий момент совокупный размер поддержки семьи при рождении ребенка напрямую зависит от места проживания, что создает неравенство между регионами.