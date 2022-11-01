Медведев высказался о ядерной войне с Западом

Зампред Совбеза Медведев заявил, что Запад провоцирует ядерную войну с Россией

Страны Запада, поддерживая Украину и заявляя о необходимости не дать ей проиграть в конфликте с Россией, провоцируют глобальную войну с применением ядерного оружия. Об этом высказался в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

По словам Медведева, целью Украины является отторжение российских земель, что дает Москве право обратиться к своей ядерной доктрине.

«И кто тогда планирует ядерный конфликт, позвольте узнать? Что это, как не прямая провокация мировой войны с применением ядерного оружия?» — написал политик. Медведев добавил, что этот тезис — плод формальной логики, и призвал называть вещи своими именами.

Ранее Медведев увидел странные закономерности, обнаруженные на Украине и не укладывающиеся в современную военную и инженерную науку.