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18:13, 31 октября 2022Россия

Медведев увидел парадокс в сообщениях о работе украинских систем ПВО

Медведев назвал парадоксом новости об успехах украинской ПВО и проблемах с электричеством

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев увидел странные закономерности, обнаруженные на Украине и не укладывающиеся в современную военную и инженерную науку. Об этом он написал в Telegram.

Политик назвал парадоксом одновременные сообщения об успехах украинских ПВО и проблемах с электричеством и водой. «Требуется вдумчивое исследование установленного парадокса», — подчеркнул зампред Совбеза.

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Сергей Истомин
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