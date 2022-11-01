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18:51, 1 ноября 2022Забота о себе

Спортсменка перенесла внематочную беременность сразу после выкидыша

Рестлерша Лиа Ван Дейл перенесла внематочную беременность через месяц после выкидыша

Фото: Jim Spellman / Getty Images

Американская рестлерша, чемпионка WWE SmackDown среди женщин Кармелла (настоящее имя Лиа Ван Дейл) перенесла внематочную беременность через месяц после выкидыша. 35-летнюю спортсменку, рассказавшую о своей потере в социальных сетях, цитирует People.

В понедельник, 31 октября, спортсменка опубликовала в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) пост с фотографией из больницы, в котором рассказала, что лишилась еще одного нерожденного ребенка. «Сегодня мне прервали внематочную беременность. Никогда не думала, что со мной такое случится, особенно после выкидыша на раннем сроке в сентябре», — написала она.

Кармелла добавила, что пережить происходящее было непросто, так как она только успела оправиться от прошлой потери и осторожно обрадоваться новой беременности. Но радость была недолгой: спортсменка была вынуждена обратиться к врачу из-за острой боли в левом боку. УЗИ показало, что у нее внематочная беременность, которую обязательно нужно прерывать.

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Ван Дейл объяснила, что написала пост не потому, что ищет сочувствия. Ее цель — поддержать тех, кто столкнулся с таким же горем. «Обращаюсь ко всем, кто переживает любую потерю беременности. Хочу, чтобы вы знали, что ваши чувства и эмоции имеют значение, с вами точно все в порядке и вы не одни». Ван Дейл также призналась, что ей очень сложно и больно, но она собирается полноценно пережить горе, а не закрываться от него, чтобы ей стало легче.

Ранее 32-летняя американская актриса Дженнифер Лоуренс рассказала, как пережила два выкидыша. Артистка призналась, что впервые забеременела в возрасте 20 лет и собиралась прервать беременность, но не успела: у нее случился выкидыш.

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Александра Лисица
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