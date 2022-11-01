Спортсменка перенесла внематочную беременность сразу после выкидыша

Рестлерша Лиа Ван Дейл перенесла внематочную беременность через месяц после выкидыша

Американская рестлерша, чемпионка WWE SmackDown среди женщин Кармелла (настоящее имя Лиа Ван Дейл) перенесла внематочную беременность через месяц после выкидыша. 35-летнюю спортсменку, рассказавшую о своей потере в социальных сетях, цитирует People.

В понедельник, 31 октября, спортсменка опубликовала в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) пост с фотографией из больницы, в котором рассказала, что лишилась еще одного нерожденного ребенка. «Сегодня мне прервали внематочную беременность. Никогда не думала, что со мной такое случится, особенно после выкидыша на раннем сроке в сентябре», — написала она.

Кармелла добавила, что пережить происходящее было непросто, так как она только успела оправиться от прошлой потери и осторожно обрадоваться новой беременности. Но радость была недолгой: спортсменка была вынуждена обратиться к врачу из-за острой боли в левом боку. УЗИ показало, что у нее внематочная беременность, которую обязательно нужно прерывать.

Ван Дейл объяснила, что написала пост не потому, что ищет сочувствия. Ее цель — поддержать тех, кто столкнулся с таким же горем. «Обращаюсь ко всем, кто переживает любую потерю беременности. Хочу, чтобы вы знали, что ваши чувства и эмоции имеют значение, с вами точно все в порядке и вы не одни». Ван Дейл также призналась, что ей очень сложно и больно, но она собирается полноценно пережить горе, а не закрываться от него, чтобы ей стало легче.

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