Дженнифер Лоуренс рассказала о двух пережитых выкидышах

Звезда «Голодных игр» Дженнифер Лоуренс откровенно рассказала о двух пережитых выкидышах

32-летняя американская актриса Дженнифер Лоуренс рассказала о том, как пережила два выкидыша. Об этом она сообщила в интервью Vogue.

Говоря о недавно принятом запрете на аборт в США, артистка поведала, что впервые забеременела в возрасте 20 лет. Ребенок не был запланирован, и Лоуренс собиралась прервать беременность, но не успела: у нее случился выкидыш.

Второй подобный случай произошел два года назад, когда актриса участвовала в съемках фильма «Не смотрите наверх». Тогда Лоуренс уже была замужем и очень хотела детей, однако вновь пережила выкидыш. В тот момент у звезды фильма «Голодные игры» начались осложнения — она перенесла хирургическую операцию чистке слизистой матки.

В феврале этого года артистка впервые стала матерью, родив сына. Отцом ребенка является муж Лоуренс, арт-дилер Кук Марони. Пара поженилась осенью 2019 года, а в сентябре 2021 года стало известно, что у супругов появится первенец.

Ранее певица Шер осудила запрет абортов в США и рассказала о пережитых выкидышах.