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Звезда «Голодных игр» родила первенца

Актриса Дженнифер Лоуренс родила своего первого ребенка от арт-дилера Кука Марони

Фото: Globallookpress.com

Американская актриса Дженнифер Лоуренс, звезда кинофраншизы «Голодные игры», родила своего первого ребенка. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на собственный источник.

«Она родила в округе Лос-Анджелес, но мы еще не знаем ни пола ребенка, ни точной даты рождения... Мы неоднократно звонили представителю Дженнифер, но она не ответила», — пишет издание.

Известно, что отцом ребенка является муж Лоуренс, арт-дилер Кук Марони. Пара поженилась осенью 2019 года, а в сентябре 2021 года стало известно, что у супругов появится первенец.

Ранее Дженнифер Лоуренс высказалась о разнице в гонорарах с Леонардо Ди Каприо, вместе с которым она снялась в фильме «Не смотрите наверх». Актриса посчитала справедливой неравную оплату труда: ее коллега получил за работу больше денег, хотя имя Лоуренс идет в титрах первым. Ее гонорар составил 25 миллионов долларов, а гонорар Ди Каприо — 30 миллионов.

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Сергей Равин
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