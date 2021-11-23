Американская актриса Дженнифер Лоуренс высказалась о разнице в гонорарах с Леонардо Ди Каприо, вместе с которым она снялась в фильме «Не смотрите наверх». Об этом сообщает Vanity Fair.

Актриса посчитала справедливой неравную оплату труда: ее коллега получил за работу больше денег, хотя имя Лоуренс идет в титрах первым. Ее гонорар составил 25 миллионов долларов, а гонорар Ди Каприо — 30 миллионов.

«Послушайте, Лео приносит больше кассовых сборов, чем я. Мне очень повезло, и я довольна своим контрактом. Но в некоторых ситуациях требовать равной оплаты труда бывает очень неудобно. Уверена, другие женщины с таким тоже сталкивались», — сказала знаменитость.

Мировая премьера ленты Адама МакКея «Не смотрите наверх» запланирована на 8 декабря. Она рассказывает о двух ученых, которые узнают о приближающемся к Земле гигантском метеорите и отправляются в пресс-тур в надежде предупредить мир об опасности. Помимо Лоуренс и Ди Каприо в фильме сыграли Тимоти Шаламе, Джона Хилл, Мерил Стрип, певица Ариана Гранде и Рон Перлман.