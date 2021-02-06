Звезда «Голодных игр» получила травму на съемках фильма

Американская актриса и звезда фильма «Голодные игры» Дженнифер Лоуренс получила травму на съемках комедии «Не смотри вверх». Об этом сообщает The Boston Globe со ссылкой на источники.

По данным издания, инцидент произошел на площадке ночью. Во время съемок одной из сцен Лоуренс не успела отойти на безопасное расстояние, и в нее попали осколки мусорного ведра, которое по сценарию вылетело в окно.

По данным Boston Herald, вскоре на площадке заметили, как актриса упала на землю и к ней подбежал актер Тимоти Шаламе. Тогда на площадку вызвали врача. Согласно предварительным данным, Лоуренс повредила глаз или веко. Съемочный процесс приостановили. Позднее появилась информация, что актриса в порядке и через несколько дней работа возобновится.

В декабре 2020 года британский актер Генри Кавилл получил травму на съемках сериала от Netflix «Ведьмак». Он работал на высоте шести метров с ремнями безопасности и повредил ногу. Вскоре травму назвали незначительной, однако на некоторое время Кавилла отстранили от съемок и дали время на восстановление.