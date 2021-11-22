Звезда «Голодных игр» рассказала о травме от слива интимных фото

Дженнифер Лоуренс заявила, что травма от публикации ее обнаженных снимков будет вечной

Американская актриса Дженнифер Лоуренс рассказала о травме от слива ее интимных фотографий в 2014 году. Интервью с ней опубликовало издание Vanity Fair.

«Кто угодно может посмотреть на мое обнаженное тело без моего согласия в любое время суток. Кто-то во Франции их [снимки] только что опубликовал. Моя травма будет вечной», — заявила звезда «Голодных игр».

Ранее артистка уже говорила о психологических проблемах, которые начались у нее после публикации ее интимных фотографий. «Длительный период времени я не хотела выглядеть сексуально и не желала, чтобы кто-либо видел мое тело. Была масса вещей, которые заставляли меня испытывать неудобство», — призналась Лоуренс.

В начале сентября 2014 года в сети произошел массовый слив интимных фотографий американских знаменитостей. Среди жертв хакеров оказались актрисы Дженнифер Лоуренс, Кирстен Данст и фотомодель Кейт Аптон. В 2018 году в сети также появилась эротическая сцена из еще не вышедшего на тот момент фильма «Красный воробей» с Дженнифер Лоуренс.