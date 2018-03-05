В сеть утекла сцена с голой Дженнифер Лоуренс из «Красного воробья»

celebjihad.com

В сети появилась эротическая сцена из еще не вышедшего фильма «Красный воробей» с Дженнифер Лоуренс. Кадры опубликованы на сайте Celeb Jihad.

В ролике персонаж Лоуренс раздевается перед группой людей, сидящих за партами. В следующей сцене она соблазняет мужчину в номере отеля.

В «Красном воробье» актриса играет русскую проститутку-шпионку. Ранее Лоуренс неоднократно высказывалась о проблемах, возникших у нее из-за обнаженных сцен в фильме. «Моему персонажу приказывают раздеться перед всем классом, и я должна была снять одежду перед всей съемочной группой. Я очень сильно из-за этого переживала», — рассказывала она.

Артистка подчеркивала, что большое количество сексуальных тем в фильме заставило ее долго раздумывать над тем, принимать ли ей участие в съемках — она все еще переживала из-за появления в сети ее интимных фотографий в 2014 году.

«Красный воробей» выходит в мировой прокат 31 мая. В феврале в Лондоне состоялся предпремьерный показ картины.

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