Пьяная Лоуренс полезла обниматься с незнакомцами на «Оскаре»

Фотографии актрисы Дженнифер Лоуренс, перелезающей через сиденья с бокалом вина в руке, взорвали интернет. Как пишет TMZ, артистка обнималась с каждым встречным на церемонии вручения премии «Оскар».

Поведение актрисы понравилось пользователям Twitter, которые увидели в пьяной Лоуренс себя.

— billie we love you (@salmonbears) 05 марта 2018, 13:10

«Дженнифер Лоуренс, карабкающаяся через ряды с алкоголем, — это мое настроение»

«Дженнифер Лоуренс — это просто знаменитая версия меня».

Актриса также успела устроить фотобомбу с другими посетителями мероприятия.

На церемонии вручения «Оскара», которая состоялась в Лос-Анджелесе в ночь на 5 марта, Лоуренс объявляла победительницу в номинации «Лучшая актриса». Лауреатом стала Фрэнсис Макдорманд, снявшаяся в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!