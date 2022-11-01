Назван самый обедневший российский миллиардер

BBI: капитал богатейших людей России снизился с начала года на 83,4 миллиарда долларов

Совокупное состояние богатейших людей России упало с начала года на 83,4 миллиарда долларов, больше всех обеднел основной владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, подсчитало РИА Новости на основании рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Вексельберг потерял 11,2 миллиарда долларов, его состояние снизилось до 7,32 миллиарда. Самым богатым назван один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, он с начала года потерял 1,08 миллиарда долларов (его состояние упало до 29,8 миллиарда).

Капитал совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона, который находится на втором месте, упал на 8 миллиардов долларов, до 27,4 миллиарда. Третье место занимает Алексей Мордашов, состояние которого упало на 7,78 миллиарда долларов, до 21,1 миллиарда. Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Общее состояние 25 богатейших людей России на 1 ноября составляет 299,63 миллиарда долларов.

В сентябре стало известно, что миллиардер и сооснователь «Альфа-Групп» Герман Хан, попавший под санкции западных стран, вернулся в Россию после 10 лет жизни в Лондоне. Его состояние оценивается в 7,7 миллиарда долларов.