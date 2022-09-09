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Российский миллиардер вернулся в страну после 10 лет жизни в Лондоне

Миллиардер Герман Хан вернулся в Россию после 10 лет жизни в Лондоне

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Миллиардер и сооснователь «Альфа-Групп» Герман Хан, попавший под санкции западных стран, вернулся в Россию после 10 лет жизни в Лондоне, узнал Bloomberg.

Хан живет в Москве и курирует активы «Альфа-Групп». Деньги ему приносит бизнес в России: доли в крупнейшем ретейлере России X5 Group и мобильном операторе «Вымпелком» (бренд «Билайн»), рассказали источники издания. Представитель Хана отказался от комментариев.

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Миллиардер уехал из Великобритании после того, как передал свою долю в инвестиционной компании LetterOne другому акционеру не под санкциями, чтобы два миллиарда долларов его состояния, хранящегося за пределами России, не были заморожены. Партнеры Хана по «Альфа-Групп» и LetterOne Михаил Фридман, Петр Авен и Алексей Кузьмичев по-прежнему живут за границей. Состояние Хана оценивается в 7,7 миллиарда долларов. Издание отмечает, что «санкции еще сильнее толкают российских миллиардеров в объятия [президента России Владимира] Путина».

«Внезапно родина, которую они покинули, чтобы обеспечить сохранность своих активов, оказалась одним из немногих мест, где их деньги не рискуют быть замороженными или отнятыми», — пишет Bloomberg.

Ранее газета FT узнала, что попавшие под санкции российские бизнесмены, покинувшие страну, регулярно получают звонки из Кремля с призывами вернуться. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это ерундой.

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Платон Щукин
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