Песков отреагировал на новость о звонках из Кремля покинувшим Россию бизнесменам

Песков назвал ерундой публикацию FT о звонках из Кремля уехавшим из России бизнесменам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ерундой публикацию Financial Times (FT) о том, что Кремль якобы звонит уехавшим из страны бизнесменам и просит их вернуться домой. Об этом сообщает ТАСС.

«Многие из-за границы звонят сюда, это так. А впрочем, лучше им самим позвонить и спросить. Кроме тех, кто сознательно порвал с нами полностью», — отреагировал он на соответствующий вопрос журналистов.

В среду, 7 сентября, газета FT выпустила материал, в котором говорилось, что попавшие под санкции российские бизнесмены, покинувшие страну, регулярно получают звонки из Кремля. Об этом изданию рассказали два человека, которые получили звонки после начала спецоперации на Украине. Еще несколько источников слышали от знакомых, что такие звонки поступают.

Financial Times отметила, что якобы складывается ситуация, когда олигархи под санкциями выступают против действий на Украине. При этом они также озлоблены на Запад, который «сделал их козлами отпущения».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение последовало за признанием Донецкой и Луганской народных республик. Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.

