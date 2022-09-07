Стало известно о звонках из Кремля уехавшим из России бизнесменам

FT: уехавшие из России бизнесмены регулярно получают звонки из Кремля с призывом вернуться

Попавшие под санкции российские бизнесмены, уехавшие из страны, регулярно получают звонки из Кремля с призывом вернуться домой. Об этом стало известно Financial Times.

О звонках «из Кремля» изданию рассказали два человека, которые получили их после начала спецоперации на Украине. Еще несколько источников слышали от знакомых, что такие звонки поступают. Financial Times отмечает, что якобы складывается ситуация, когда олигархи под санкциями выступают против действий на Украине. При этом они также озлоблены на Запад, который «сделал их козлами отпущения».

Опрошенные FT бизнесмены не знают, как они могут повлиять на ситуацию. Некоторые отмечают, что санкции, наоборот, толкают их обратно в Россию. Минимум 21 российский бизнесмен подал в суд на ЕС, пытаясь оспорить санкции, говорят источники издания.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские предприниматели не потеряли бы свои счета и яхты, если бы держали их внутри страны, а не за рубежом. «Лучше бы эти лодки здесь держали, а деньги вкладывали бы не в иностранные активы, а в развитие российской инфраструктуры», — посоветовал он.