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22:46, 1 ноября 2022Бывший СССР

Стало известно об воюющих вместо ВСУ наемниках на южно-донецком направлении

«Русская весна»: на южно-донецком направлении практически не осталось украинских военных
СюжетМинобороны:

Фото: Unsplash.com

На южно-донецком направлении практически не осталось военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), вместо них воюют иностранные наемники. Об этом стало известно «Русской весне».

Отмечается, что информация была получена из радиоперехватов, которыми занимаются российские связисты.

Военнослужащий в позывным «Воха» рассказал, что разведка зафиксировала иностранные языки в переговорах противника, что свидетельствует о прибытии наемников из зарубежных стран. Далее сообщения расшифровывают переводчики.

Ранее Минобороны заявило, что на краснолиманском направлении тактические группы Вооруженных сил Украины пытались перейти в атаку. Подразделения российских войск сорвали их попытки огнем артиллерии.

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Марина Совина
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