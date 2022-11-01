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14:35, 1 ноября 2022Россия

Минобороны заявило о сорванной атаке ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны России заявило о сорванной попытке ВСУ атаковать на краснолиманском направлении

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

На краснолиманском направлении тактические группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались перейти в атаку. Подразделения российских войск сорвали их попытки огнем артиллерии. Об этом во вторник, 1 ноября, журналистам заявили в Минобороны России.

Уточняется, что противник пытался атаковать в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Макеевка Луганской народной республики (ЛНР). В результате было уничтожено более 30 украинских военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и три пикапа, отчитались в российском военном ведомстве.

Также средствами противовоздушной обороны (ПВО) России за сутки уничтожены девять принадлежащих ВСУ беспилотных летательных аппаратов. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 2402 беспилотника.

В Минобороны также сообщили, что Вооруженные силы (ВС) России на купянском направлении уничтожили 150 украинских бойцов.

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Евгения Куликова
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