Оценена возможность боестолкновений в Новой Каховке

Глава Новой Каховки Леонтьев заявил о невозможности боестолкновений в ВСУ в городе

Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» оценил риск прямого боестолкновения с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в городе.

По словам Леонтьева, для попадания в город украинским войскам необходимо форсировать Днепр, который является серьезной водной преградой для ВСУ с точки зрения организации и ведения боевых действий. «Сделать это практически невозможно», — заявил он.

Ранее глава администрации Новой Каховки оценил риск артиллерийских обстрелов города со стороны украинской армии. Леонтьев сообщил, что на сегодняшний день населенный пункт страдает лишь от ракетных обстрелов ВСУ, выразив при этом надежду, что украинские военные не смогут приблизиться к городу для совершения артобстрелов.