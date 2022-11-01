В Новой Каховке оценили риск артобстрелов со стороны ВСУ

Глава Новой Каховки понадеялся, что ВСУ не смогут обстреливать город из артиллерии

Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев оценил риск артиллерийских обстрелов города со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он высказался в беседе с корреспондентом «Ленты.ру».

Леонтьев заявил, что на сегодняшний день Новая Каховка страдает лишь от ракетных обстрелов со стороны ВСУ. При этом он выразил надежду, что украинские войска не смогут приблизиться к городу для совершения артобстрелов.

«С июня город подвергается постоянным ракетным обстрелам. К большому сожалению, мы фиксируем их рекордное количество. Это более 70 ракет из РСЗО HIMARS за пять часов в ночное время и более 120 ракет в течение суток вообще. Результатами обстрелов являются около 400 поврежденных жилых домов, не считая прочих объектов и учреждений», — добавил Леонтьев.

В конце октября сообщалось, что ВСУ продолжают ракетные обстрелы Новой Каховки. По словам Леонтьева, часть украинских снарядов попала в Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС), не нанеся ей критического урона.