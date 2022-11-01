В Новой Каховке оценили риск артобстрелов со стороны ВСУ
Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев оценил риск артиллерийских обстрелов города со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он высказался в беседе с корреспондентом «Ленты.ру».
Леонтьев заявил, что на сегодняшний день Новая Каховка страдает лишь от ракетных обстрелов со стороны ВСУ. При этом он выразил надежду, что украинские войска не смогут приблизиться к городу для совершения артобстрелов.
«С июня город подвергается постоянным ракетным обстрелам. К большому сожалению, мы фиксируем их рекордное количество. Это более 70 ракет из РСЗО HIMARS за пять часов в ночное время и более 120 ракет в течение суток вообще. Результатами обстрелов являются около 400 поврежденных жилых домов, не считая прочих объектов и учреждений», — добавил Леонтьев.
В конце октября сообщалось, что ВСУ продолжают ракетные обстрелы Новой Каховки. По словам Леонтьева, часть украинских снарядов попала в Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС), не нанеся ей критического урона.