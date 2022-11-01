Жителей Киева предупредили о возможности остаться без света на две недели

Власти предупредили жителей Киева и области о возможности остаться без света на две недели

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба предупредил жителей города и области о том, что они на две недели могут остаться без электроэнергии. Он отметил, что причиной этого является проведение ремонтных работ, сообщает ТАСС.

«Есть реальная угроза, что мы на срок до двух недель можем оказаться без света. И мы уже готовимся к этому. Если будут повреждения, которые мы сможем восстановить за две недели, это будет свидетельствовать о том, что нам две недели нужно продержаться», — заявил представитель властей Киева.

По его словам, в том случае, если будут выявлены новые повреждения, может потребоваться больше времени на устранение неполадок.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что власти города рассматривают все сценарии и варианты того, как киевляне будут пережидать эту зиму, среди которых полное отсутствие света, воды и тепла.