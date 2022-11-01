Кличко назвал наихудший сценарий зимы для киевлян

Мэр Киева Кличко заявил, что власти готовятся к отсутствию в городе света, воды и тепла

Власти Киева рассматривают все сценарии и варианты того, как киевляне будут пережидать эту зиму, среди них — полное отсутствие света, воды и тепла. Наихудший сценарий для украинской столицы назвал мэр города Виталий Кличко в личном Telegram-канале.

«Из-за ракетных атак на объекты критической инфраструктуры [мы] рассматриваем различные сценарии развития событий. Худший — когда вообще не будет электроэнергии, водо- и теплоснабжения», — заявил мэр.

Он добавил, что именно поэтому власти готовятся к организации более тысячи пунктов обогрева для киевлян. «В них можно будет согреться, выпить чаю, подзарядить телефоны, получить необходимую помощь», — говорится в его сообщении.

Ранее Кличко заявил, что подача электричества и воды в Киеве восстановлена, однако отключения света все еще продолжаются.