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09:46, 1 ноября 2022Бывший СССР

Кличко сообщил о восстановлении электроснабжения Киева

Мэр Киева Кличко сообщил о восстановлении подачи электричества и воды в городе

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Подача электричества и воды в Киеве восстановлена, однако отключение света все еще продолжается, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Его слова передает РИА Новости.

«Энергоснабжение в Киеве также восстановили. Но выключение применяют, поскольку дефицит в энергосистеме после варварских атак агрессора — значительный», — сообщил Кличко.

Ранее мэр Киева сообщил, что 80 процентов потребителей в городе остались без воды. По его словам, электричество пропало в 350 тысячах квартирах украинской столицы.

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Василий Мека
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