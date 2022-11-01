Кличко сообщил о восстановлении электроснабжения Киева

Мэр Киева Кличко сообщил о восстановлении подачи электричества и воды в городе

Подача электричества и воды в Киеве восстановлена, однако отключение света все еще продолжается, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Его слова передает РИА Новости.

«Энергоснабжение в Киеве также восстановили. Но выключение применяют, поскольку дефицит в энергосистеме после варварских атак агрессора — значительный», — сообщил Кличко.

Ранее мэр Киева сообщил, что 80 процентов потребителей в городе остались без воды. По его словам, электричество пропало в 350 тысячах квартирах украинской столицы.