Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:42, 31 октября 2022Бывший СССР

Кличко сообщил об отсутствии воды у 80 процентов жителей Киева

Мэр Киева Кличко сообщил, что воды нет у 80 процентов потребителей в столице Украины
Виталий Кличко

Виталий Кличко. Фото: Rolf Poss / www.imago-images.de / Globallookpress.com

80 процентов потребителей в Киеве остались без воды, сообщил в социальных сетях мэр украинской столицы Виталий Кличко. Он также призвал киевлян запастись водой из ближайших бюветов или магазинов.

«Сейчас, из-за повреждения энергообъектов возле Киева, 80 процентов потребителей в столице остаются без водоснабжения.
На всякий случай, просим запастись водой из ближайших бюветов и точек продаж», — написал Кличко.

По его словам, сейчас коммунальные службы делают все возможное, чтобы «восстановить энергоснабжение в 350 тысячах квартир Киева, которые остались без света».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
Вертолеты Ка-52 получили повреждения после взрывов на российском аэродроме
В Китае рассказали о вызывающем ужас у США российском Ту-160
В Днепре перекрыли движение по Южному мосту
Кличко сообщил об отсутствии воды у 80 процентов жителей Киева
МИД раскрыл причину деградации ситуации на Корейском полуострове
В Генштабе заявили о готовности к осеннему призыву
Сбившего ребенка российского депутата арестовали на 11 суток
Франция предложила создать сухопутную альтернативу зерновой сделки
В Петербурге отчитались о помощи военным ноутбуками и стиральными машинами
Первому судну разрешили пойти по маршруту зерновой сделки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.