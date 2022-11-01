Во Франции признали ущерб от антироссийских санкций

Историк Миаэли: санкции против России нанесли ущерб европейской экономике

Антироссийские санкции нанесли ущерб европейской экономике, а запрет на импорт нефти из России усугубит проблему, считает историк Жиль Миаэли. Своим мнением он поделился в статье для французского издания Causeur.

По его словам, санкции — главное оружие западных стран против Москвы — в основном дали обратный эффект, а ограничение на импорт российской нефти в декабре негативно повлияет на ситуацию, так как цена на топливо станет слишком неподъемной для Евросоюза (ЕС).

Идея введения ценового потолка на стоимость нефти для борьбы с ее ростом, которую поддерживают страны «Большой семерки», означало бы для стран-потребителей этого вида энергоносителей необходимость создать картель покупателей, однако в реальности такое предложение не может быть реализовано, признает Миаэли.

«В конце концов, если такое было возможно, почему мы не установили такой потолок много лет назад, чтобы снизить цены на нефть и разоружить ОПЕК?» — задался вопросом автор материала, добавив, что одной из задач, стоящих перед Европой, является недопущение катастрофического роста цен на нефть из-за санкций на покупку нефти из России.

Ранее американские сенаторы признали политику ограничений провальной, так как она не повлияла на экономику России.