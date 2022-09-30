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Сенат США признал провальной политику санкций против России

Американские сенаторы признали политику введенных против Москвы ограничений провальной

Фото: Mary F. Calvert / Reuters

Американские сенаторы провели слушания, в ходе которых оценили эффективность введенных санкций против Москвы. В ходе заседания они признали политику ограничений провальной, так как она не повлияла на экономику России, пишет The National Interest.

«Экономика России не рухнула, как хотелось бы: [президент России Владимир] Путин непоколебим, и конца боевым действиям не видно», — отмечается в статье.

По мнению сенаторов, неэффективность санкций связана с тем, что их не соблюдают должным образом, а многие страны и вовсе отказались их вводить, благодаря чему российская экономика держится на плаву. Еще одна проблема заключается в том, что до сих пор нет единого мнения о конечных целях введенных ограничений.

Ранее сенатор Митт Ромни заявил, что антироссийские санкции доказали свою неэффективность. Он отметил, что проблемы России с инфляцией и фондовым рынком не отличаются от трудностей, с которыми столкнулись другие страны в тяжелый период для мировой экономики.

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Варвара Кошечкина
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