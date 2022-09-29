В США назвали неэффективными санкции против России

Сенатор Ромни заявил, что санкции против Москвы доказали свою неэффективность

Антироссийские санкции доказали свою неэффективность, заявил сенатор, бывший кандидат на пост президента США Митт Ромни. Его слова приводит The Washington Post.

По мнению политика, введенные ограничения оказались «не такими разрушительными», как предполагалось. Благодаря грамотным действиям российских чиновников страна смогла получить миллиарды долларов прибыли от экспорта нефти и газа, смягчив последствия санкций, введенных США и другими странами.

Ромни отметил, что российский рубль торгуется на уровень выше прогнозов Вашингтона, а проблемы России с инфляцией и фондовым рынком не отличаются от трудностей, с которыми столкнулись другие страны в тяжелый период для мировой экономики. По словам сенатора, все это может послужить предостережением, когда США будут вводить ограничения против Москвы в будущем.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена готовит новый пакет санкций, чтобы усилить влияние на российскую экономику на фоне боевых действий на Украине.