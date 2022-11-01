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11:53, 1 ноября 2022Россия

В Совфеде оценили возможность присоединения Турции к санкциям против России

Сенатор Джабаров заявил, что Турция вряд ли откажется от сотрудничества с Россией

Фото: Совет Федерации

Никаких гарантий, что та или иная страна не присоединится к санкциям против России, в настоящее время быть не может, однако поведение Турции, которая способна работать с разными сторонами, позволяет надеяться на то, что этого не произойдет. Такую оценку дал сенатор Совета Федерации Владимир Джабаров, передает News.ru.

Так парламентарий отреагировал на слова российского посла в Турции Алексея Ерхова, обвинившего западные страны в принуждении турецких властей к присоединению к санкциям против России. Джабаров согласился, что жесткий шантаж имеет место: США ведут себя таким образом уже не в первый раз, добавил он.

«Вашингтон сначала использовал фактор Крыма, потом фактор Украины. Тем не менее, несмотря на порой противоположные позиции Анкары и Москвы, Турция, умеющая работать с разными партнерами, продолжает давнее взаимодействие», — подчеркнул Джабаров.

По его словам, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган проявляет себя как надежный партнер. Он отослал к словам президента России Владимира Путина, сказанным на «Валдае»: тогда глава государства назвал коллегу «сложным человеком, который умеет отстаивать свою позицию и действует прежде всего в интересах своего народа».

Ранее посол России в Турции Алексей Ерхов заявил, что Запад использует шантаж, чтобы заставить Анкару присоединиться к введению ограничений против Москвы. «Именно так я могу интерпретировать письма и телефонные звонки, получаемые турецким бизнесом и ассоциациями от западных партнеров», — уточнил он.

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Сергей Истомин
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