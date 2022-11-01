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20:38, 1 ноября 2022Силовые структуры

Россиянин ударил сожительницу молотком по голове и закопал ее тело у дома

Под Новгородом мужчина ударил сожительницу молотком по голове и закопал ее тело возле дома

Кадр: СК РФ

В Новгородской области россиянин предстанет перед судом за убийство сожительницы. Об этом во вторник, 1 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в начале июля 2022 года в одном из дачных домов в поселке Панковка пара поссорилась. Во время конфликта мужчина сначала несколько раз ударил возлюбленную молотком по голове, а затем нанес ей удар ножом в шею.

После этого он закопал тело убитой рядом с домом. Спустя несколько дней мать россиянки обратилась с заявлением о пропаже дочери в полицию.

Сотрудники МВД и следователь СКР обнаружили в доме сожителей следы крови и другие доказательства. Во время допроса мужчина признался в содеянном и рассказал, где спрятал тело.

31 октября сообщалось, что в Сочи мужчина задушил сожительницу после ссоры и оставил предсмертную записку от ее имени.

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Елизавета Новикова
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