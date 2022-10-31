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16:08, 31 октября 2022Силовые структуры

Россиянин задушил сожительницу футболкой и инсценировал ее самоубийство

В Сочи мужчина задушил сожительницу после ссоры и оставил предсмертную записку от ее имени

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Сочи 41-летний мужчина предстанет перед судом за убийство 38-летней сожительницы. Об этом в понедельник, 31 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Анна Пушкина.

По данным ведомства, пара проживала на съемной квартире в одном из домов на Батумском шоссе. Днем 21 апреля этого года фигурант и его гражданская жена выпили и начали ссориться. Во время конфликта мужчина задушил возлюбленную с помощью футболки. Решив скрыть убийство, он расположил тело погибшей так, как будто она совершила самоубийство, и оставил предсмертную записку от ее имени. После этого он рассказал о гибели женщины соседке, которая вызвала полицейских и следователя.

Прибывшим на место правоохранителям мужчина рассказал, что после совместного застолья лег спать, а когда проснулся, увидел, что его подруга совершила суицид.

Однако сотрудники МВД и СКР не поверили в эту версию. Соседи рассказали, что накануне трагедии сожители ссорились. Также родственники убитой рассказали, что женщина никогда ранее не говорила о возможном суициде. Кроме того, почерковедческая экспертиза подтвердила, что предсмертную записку оставил сам обвиняемый.

Его поместили в СИЗО.

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Елизавета Новикова
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