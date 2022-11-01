Россиянам раскрыли способы избежать необдуманных покупок

Врач Нурдаев: список покупок поможет избавиться от лишних трат на акции «Черная пятница»

Психотерапевт медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Виктор Нурдаев раскрыл россиянам способы избежать импульсивных покупок во время акции «Черная пятница», которую ежегодно устраивают магазины. Его советы поступили в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 1 ноября.

По словам специалиста, необдуманные покупки, оправданные низкими ценами, позволяют людям почувствовать свою значимость в процессе принятия решений, избавиться от преследующего страха неудач и упущенной выгоды и, как следствие, снять напряжение и стресс. Кроме того, многие объясняют неосознанные приобретения желанием поднять настроение и сделать приятное близким, добавил врач.

Нурдаев считает, что воздержаться от лишних трат поможет заранее спланированный список необходимых покупок. «С таким списком вам будет легче осознать, в чем вы нуждаетесь реально, а что будет куплено импульсивно. (...) Ответьте себе на вопрос, стоят ли эти сэкономленные деньги вашего спокойствия?» — пояснил он.

Кроме того, взамен прогулке по торговому центру для снятия психологического напряжения эксперт порекомендовал выбрать другое занятие, например, уборку, готовку, тренировку в спортзале или встречу с друзьями. «Если вы почувствуете, что не уверены в своих решениях, сомневаетесь в себе, то постарайтесь направить свою энергию и старания на другие сферы жизни, где вы могли бы реализовать себя», — добавил он.

В случае, если «срывы» происходят регулярно в период скидок, Нурдаев призвал обратиться к специалисту. Он напомнил, что такое поведение может стать отправной точкой депрессивного состояния.

В октябре россияне раскрыли дорогие вещи, которые они хранят на «особый случай» и не используют в повседневной жизни. Чаще всего для важного события они берегут столовые сервизы, дорогую одежду и серебряные приборы. Также на значимые праздники оставляют качественный алкоголь, ювелирные украшения и дорогую обувь.