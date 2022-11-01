Российского полицейского задержали за превышение полномочий ради знакомой

В Омске задержали начальника отдела полиции за превышение полномочий ради знакомой

В Омске задержали начальника отдела полиции №7 УМВД России по городу за превышение полномочий. Об этом во вторник, 1 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, фигурант взял покровительство над своей знакомой, которая реализовывала немаркированную табачную продукцию в Омске. Он давал подчиненным указания не привлекать предпринимательницу к административной и уголовной ответственности.

В квартире полицейского и на его рабочем месте, а также в торговых павильонах прошли обыски. По факту произошедшего возбуждено дело по пункту «е» части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге экс-полицейского осудили на девять лет за закладку ради раскрываемости.

