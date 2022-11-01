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08:33, 1 ноября 2022Мир

Запад не опроверг причастность Украины к атаке на флот России

Дипломат Полянский заявил, что Запад не опроверг причастность Киева к атаке на флот России

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Западные страны не предоставили российской делегации в ООН доказательств непричастности Украины к атаке на российской черноморский флот, написал в Telegram-канале первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Что интересно, мы не услышали прямых опровержений того, что атаки совершили украинцы при помощи своих западных кураторов», — заявил Полянский.

Вместо этого Запад возложил на Россию вину «за ситуацию вообще», упомянул про удары по инфраструктуре на Украине и «призывал немедленно вернуться в сделку».

Ранее в Министерстве обороны заявили, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке после атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь и размещенный в городской бухте Черноморский флот.

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Василий Мека
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