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01:29, 1 ноября 2022Экономика

В России вырос спрос на отечественные стиральные порошки

РБК: сокращение продаж Ariel и Tide увеличило спрос на российские стиральные порошки

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В России увеличился спрос на отечественные стиральные порошки вместо зарубежных. Об этом сообщает РБК.

По информации издания, тенденция наблюдается на примере двух брендов — Ariel и Tide, которые выпускает американский концерн Procter & Gamble. По данным Ipsos, в третьем квартале 2022 года Ariel и Tide по сравнению с прошлым годом снизили свою долю в потребительской корзине россиян.

В то же время доля продаж порошка одного из самых популярных российских брендов «Ушастый нянь» заметно выросла. В июле—сентябре 2022 года она составляла 10,7 процента против 8,9 процента в прошлом году.

Информацию подтвердил и российский ретейлер «Магнит». В его магазинах продажи отечественного порошка выросли примерно на 70 процентов по сравнению с прошлым годом.

Ранее сообщалось, что за период с января по сентябрь в России выросли продажи мебели. За год в денежном выражении динамика достигла 42 процентов.

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Юлия Мискевич
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