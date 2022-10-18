Россияне бросились покупать один вид товаров

Hoff: в России на 42 процента выросли продажи мебели

За период с января по сентябрь в России выросли продажи мебели. За год в денежном выражении динамика достигла 42 процентов. О том, что россияне фактически бросились скупать этот вид товаров, говорится в совместном исследовании сервиса «ЮKassa» и сети Hoff, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Наиболее заметный рост продаж этого товара зафиксировали в марте — в денежном выражении показатель увеличился на 116 процентов. Эксперты объяснили подобную динамику уходом иностранных компаний с рынка и праздниками. Средний чек в категории «Мебель» вырос на 27 процентов.

Самый большой рост пришелся на категорию товаров стоимостью от 100 до 500 тысяч рублей. Продажи мебели в единицах больше всего выросли в марте: динамика роста достигла 60 процентов. Аналитики также заметили рост продаж товаров для дома. За первые три квартала текущего года продажи повысились на треть. Средний чек стал больше на 18 процентов.

Ранее в сети Hoff выяснили, что в сентябре 2022 года в России выросли продажи кухонных гарнитуров. Летом большая часть спроса пришлась на модульные кухни.