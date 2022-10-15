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12:30, 15 октября 2022Среда обитания

Россияне бросились скупать один вид товаров для кухни

Hoff: в сентябре 2022 года в России выросли продажи кухонных гарнитуров

Фото: Roam in color / Unsplash

В сентябре 2022 года в России резко выросли продажи кухонных гарнитуров. О том, что россияне фактически бросились скупать этот вид товаров, говорится в исследовании сети Hoff, результаты есть в распоряжении «Ленты.ру».

За год продажи кухонных гарнитуров повысились на 121 процент. Летом в стране большая часть спроса пришлась на модульные кухни — в июне их продажи выросли более чем в 2,5 раза и в три раза в июле. В категории «мебель» средний чек стал больше на 27 процентов.

В девятом месяце текущего года россияне также активно приобретали пружинные матрасы и диваны-кровати — продажи увеличились на 12 и 257 процентов соответственно. Популярностью пользовались и некоторые товары для дома, включая анатомические подушки и диффузоры.

Что касается продаж в летние месяцы, то лидером стали массажные подушки. Россияне также активно скупали подвесные светильники и шторы на ленте.

В июне в Hoff выяснили, что среди прочих видов товаров для дачи россияне приобрели на 52 процента больше садовых столов, чем год назад. Продажи уличных обогревателей за год повысились в шесть раз. Россияне также стали чаще покупать садовые качели.

Нина Ташевская
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