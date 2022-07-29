Россияне бросились скупать два вида товаров для дачи

Hoff: в июне россияне стали больше покупать столы и уличные обогреватели

В июне среди прочих видов товаров для дачи россияне бросились скупать садовые столы и уличные обогреватели. Об этом говорится в исследовании сети Hoff, результаты есть в распоряжении «Ленты.ру».

Аналитики проанализировали спрос на товары во втором квартале 2022 года. В среднем за указанный период продажи садовой мебели увеличились на 30 процентов. В июне россияне приобрели на 52 процента больше садовых столов, чем год назад. Продажи уличных обогревателей за год повысились в шесть раз.

Что касается других товаров среди садовой мебели, то продажи подвесных кресел выросли на 38 процентов, а шезлонгов — на 21 процент. Россияне также стали больше покупать садовые качели — продажи поднялись на 19 процентов.

В мае москвичи бросились скупать на «Авито» садовую мебель и технику. За год продажи дачных товаров на торговой площадке выросли в 2,3 раза. Чаще всего в 2022 году в Москве покупали мангалы — на этот вид товара пришлось 20 процентов от общего числа продаж в первые четыре месяца года.