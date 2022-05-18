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Москвичи бросились скупать дачные товары

Продажи садовой мебели и техники на «Авито» в Москве выросли в 2,3 раза

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Москвичи бросились скупать на «Авито» садовую мебель и технику. За год продажи дачных товаров на торговой площадке выросли в 2,3 раза, данные есть в распоряжении «Ленты.ру».

Чаще всего в 2022 году в Москве покупают мангалы — на этот вид товара пришлось 20 процентов от общего числа продаж в первые четыре месяца года, по сравнению с 2021 годом спрос на мангалы вырос на 79 процентов. Второе место по популярности заняли столы и стулья — их доля составила 18 процентов.

Подешевевшие на шесть процентов беседки начали покупать в 6,7 раза чаще по сравнению с аналогичным периодом в 2021-м. Также увеличились продажи шезлонгов и подвесных кресел — в 3,8 и 2,6 раза соотвественно. Спрос на надувные и каркасные бассейны увеличился более чем в два раза, грили стали покупать на 49 процентов чаще. Среди техники заметнее всего выросли продажи триммеров и дождевателей— на 53 процента. Газонокосилки также стали покупать на 47 процентов чаще.

Ранее россияне назвали дачу самым безопасным отдыхом. Так считают 62 процента участников опроса компании Delta. Еще 17 процентов респондентов заявили, что надежнее остаться дома, а 12 процентов предпочли российские курорты.

Александра Качан
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