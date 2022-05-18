Россияне назвали самый безопасный отдых

Опрос: дом и дача были названы самыми безопасными места для отдыха у 82 процента россиян

Дом и дача были названы самыми безопасными места для отдыха у 82 процента россиян. Об этом говорится в исследовании поставщика услуг по охране недвижимости Delta Системы безопасности, передает РИА Новости.

«По мнению респондентов, безопаснее всего этим летом отдыхать в деревне или на даче — 65 процентов ответов. 17 процентов считают, что надежнее остаться дома», — отмечают специалисты.

Также 12 процентов респондентов считают, что самый безопасный формат отдыха сейчас — это российские курорты. При этом 4 процента участников опроса полагают, что на этот статус претендует отдых за рубежом, а 2 процента настаивают, что наиболее безопасно только в самых отдаленных уголках мира.

Наиболее популярным ответом оказались дом и дача, 85 процентов признались, что предпочли бы провести время именно в этих местах. На втором месте оказались выбрали 10 процентов опрошенных, а еще 3 процента граждан планируют посетить Азию и другие экзотические направления. Только 2 процента респондентов хотят уехать в Европу эти летом.

Ранее в мае сообщалось, что россияне массово заинтересовались речными путешествиями. Отмечалось, что количество бронирований круизов на май и июнь выросло на 80 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.