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Россияне резко заинтересовались новым видом отдыха

Продажи круизов на май и июнь выросли на 80 процентов по сравнению с прошлым годом

Фото: Allen Taylor / Unsplash

Туроператоры фиксируют высокие продажи круизов на предстоящий летний период. Об этом пишут «Известия».

Так, круизный оператор «Инфофлот» зафиксировал резкий интерес россиян к речным путешествиям — отмечается, что количество бронирований на май и июнь выросло на 80 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прирост продаж в летнем периоде составил более 30-40 процентов. В «Мостурфлоте» сообщили, что загрузка кают на майские праздники была полной.

По словам заместителя гендиректора «Инфофлот» Светланы Гончаровой, ажиотаж к новому виду отдыха связан с тем, что российским туристам в настоящее время сложно организовать поездки за границу, поэтому они выбирают альтернативные варианты отпуска.

Ранее в мае супружеская пара из Сиэтла после выхода на пенсию продала дом и отправилась в кругосветное путешествие на круизом лайнере. По их подсчетам, на вырученные деньги и пенсионные начисления они смогут тратить примерно 35 фунтов стерлингов в день (2,7 тысячи рублей). «Нам важны не материальные вещи, а впечатления», — признались они.

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Дарья Рыбак
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