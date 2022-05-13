Пенсионеры продали дом и отправились в кругосветку на круизом лайнере

Супруги из Сиэтла после выхода на пенсию продала дом и отправилась путешествовать по миру

Супружеская пара из Сиэтла после выхода на пенсию продала дом и отправилась в кругосветное путешествие на круизом лайнере. Их историю приводит издание Independent.

53-летние Энджелин и Ричард Бурк (Angelyn and Richard Burk) рассказали, что изначально они планировали жить на круизных кораблях в разных странах на протяжении одного-двух месяцев и в итоге полностью переехать туда. Супруги подсчитали, что на деньги от продажи дома и пенсионных начислений они смогут тратить примерно 35 фунтов стерлингов в день (2700 рублей). «Нам очень нравится путешествовать и посещать разные уголки мира, не садясь на самолет», — поделилась Бурк.

Пенсионеры добавили, что могут по пальцам одной руки пересчитать количество раз, когда они ночевали на суше за последний год, останавливаясь у родственников или друзей в перерывах между круизами. «Нам важны не материальные вещи, а впечатления», — признались они.

Американцы совершили 51-дневный круиз из Сиэтла в Сидней, а также недельное плавание по Адриатическому морю, побывав по пути в Исландии, Канаде, Сингапуре и Италии. При этом некоторые страны они посещали уже несколько раз.

Ранее в мае мать-одиночка из Лос-Анджелеса заставила сына бросить школу и отправилась с ним в кругосветное путешествие. Американка собрала вещи и купила билет в один конец в Париж, имея на руках 16 тысяч фунтов стерлингов.